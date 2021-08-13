Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок

“Моя цель, чтобы президента Зеленского переизбрали на следующий президентский срок. Значит, частично это будет и моя заслуга. Это то, на что я настроен”, – отметил Никифоров.

Комментируя работу своей предшественницы Юлии Мендель, Никифоров заявил, что критика в ее адрес была незаслуженной.

Контекст:

Никифоров является вторым пресс-секретарем Зеленского. Он приступил к работе 8 июля 2021 года. До этого пресс-секретарем президента была Юлия Мендель – она занимала эту должность с июня 2019 года по апрель 2021-го В апреле 2021 года стало известно, что Мендель написала заявление об уходе. К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров. По словам Никифорова, его зарплата составляет от 40 до 50 тыс. грн.

Никифоров женат. Вместе с женой воспитывает двоих сыновей. Старший сын – гражданин Франции, а младший имеет украинское гражданство.

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