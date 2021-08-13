 

Кличко должен определиться по поводу участия в президентских выборах, он может составить серьезную конкуренцию – социолог Антипович

13.08.2021, 15:34, Новости дня
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В частности, Антипович отметил, что у Кличко в Украине “второй рейтинг после [президента Владимира] Зеленского, имею в виду рейтинг доверия”.

“Запрос на новые опытные лица большой, а о Кличко никто не скажет, что у него нет опыта. […] Кличко более 30% украинцев воспринимают положительно. Поэтому может ли он составить конкуренцию? Да”, – сказал он.

Антипович добавил, что Кличко следует начинать избирательную кампанию уже сейчас. “Виталию Владимировичу надо посоветовать одно – определиться, надо ли оно ему, после чего сделать заявление. Ибо если ты мэр столицы, тебя воспринимают как мэра столицы и не воспринимают в качестве кандидата на пост президента, не воспринимают как национальную политическую силу. Чтобы Кличко мог побороться на президентских выборах, надо начинать кампанию. Если начать сейчас, то есть больше шансов отобрать голоса у того же Зеленского, у [экс-президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра] Порошенко, у них перетоки большие”, – заявил социолог.

Вместе с тем, подчеркнул Антипович, заявление о намерении баллотироваться на пост главы государства может принести мэру Киева проблемы. “Но если он заявит [об участии в выборах], думаю, у него очень быстро рядом появится председатель Киевской горгосадминистрации, назначенный президентом Украины, и это ему осложнит жизнь в столице”, – резюмировал руководитель “Рейтинга”.

Контекст:

Очередные президентские выборы в Украине пройдут в 2024 году.

Виталий Кличко с 2014 года занимает должности Киевского городского головы и председателя Киевской горгосадминистрации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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