“Я хотела ее поцеловать”. Моника Белуччи снялись с Кароль Буке в лесбийской фотосессии

На фото 56-летняя Белуччи и 63-летняя Буке изображают влюбленную пару и позируют в чувственных позах, в том числе за мгновение до поцелуя.

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Эта фотосессия – своеобразная реклама новой комедии “Фантазии” режиссеров Давида и Стефана Фонкинос, в которой актрисы сыграли двух лесбиянок. В одном из постов Белуччи анонсировала премьеру фильма на 18 августа.

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В интервью Paris Match Белуччи заявила, что согласилась на съемки только потому, что хотела поцеловать Буке.

“Я снялась в этом фильме потому, что хотела поцеловать Кароль Буке. Она много говорит и улыбается, но в ней есть таинственность, которая меня ужасно привлекает”, – призналась Белуччи.

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Контекст:

Белуччи родилась в 1964 году в Италии. В 1987 году дебютировала в качестве модели, а в 1990-м сыграла свою первую роль в фильме “Жизнь с детьми”. Она стала известной благодаря ролям в фильмах “Дракула”, “Малена”, “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”, “Страсти Христовы”, “007: Спектр”, “Необратимость”.

Актриса дважды была замужем. Ее первым мужем стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Супруги прожили вместе четыре года и расстались в 1994 году. В браке с французским актером Венсаном Касселем Белуччи родила двоих дочерей – Деву (2004) и Леони (2010). Пара рассталась в 2013 году после 14 лет совместной жизни.

Буке родилась в 1957 году во Франции. В кино дебютировала в 19 лет в фильме Луиса Бунюэля “Этот смутный объект желания”. Получила широкую популярность после съемок в картинах “Только для ваших глаз”, “Бинго-Бонго”, “Слишком красива для тебя”.

Буке была замужем за продюсером Жаном-Пьером Рассамом, от которого в 1982 году родила сына Димитрия. В 1987 году родила сына Луи от фотографа Франсиса Джакобетти. В 1991 году Буке вышла замуж за врача-исследователя Жака Лейбовича, пара рассталась в 1996 году. После она была замужем за Жераром Депардье, актеры рассталась в 2005-м.

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