В Харьковской области током ударило девушку, которая залезла на крышу вагона, чтобы сфотографироваться

Информация о происшествии на железнодорожной станции Купянск-Узловой поступила в Купянский районный отдел полиции сегодня около 6.00.

“Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы”, – говорится в сообщении.

Девушку с ожогами конечностей госпитализировали в больницу в Харькове. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.

Сейчас проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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