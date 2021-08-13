Первому персональному компьютеру IBM исполнилось 40 лет

Вчера исполнилось ровно 40 лет с того момента, как американская компания IBM представила первый в мире персональный компьютер. В мире электроники 12 августа 1981 года считают днем великой революции, которая перевернула жизнь миллиардов людей и способствовала проникновению цифровых технологий в каждый дом.

Ноутбуки, планшеты, смартфоны, доступ к скоростному Интернету – все это было потом. А первой ласточкой для всех стал персональный компьютер, который можно было купить и поставить у себя дома на столе.

Но в тот же день IBM совершила серьезную ошибку, считают эксперты. Они выпустили устройство с открытой архитектурой, что позволило другим производителям вступить в конкуренцию с IBM, воспользовавшись их идеей. Впрочем, пользователи только выиграли от того, что не образовалась монополия.