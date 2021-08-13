77% россиян боятся слежки через гаджеты

Это какая-то мания преследования, говорят эксперты. По данным одного из последних исследований, 77% россиян считают, что за ними следят через камеры и микрофоны их собственных мобильных устройств. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами ESET.

Как отмечают специалисты, такой результат мог стать следствием обычной безграмотности в области электроники и мобильной связи. Люди начитались в Интернете сообщений о том, как о них собирают данные через различные подключенные к сети устройства, и пришли к выводу, что за ними следят какие-то шпионы.

На самом деле, так называемая слежка в 99% случаев касается технологий таргетированной рекламы – и не более того, говорят специалисты. Хотя злоумышленники также пытаются завладеть данными граждан, чтобы использовать их в своих интересах, нельзя же из-за этого становиться параноиком.