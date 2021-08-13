 

Вакцинация не остановит осеннюю четвертую волну коронавируса COVID-19

13.08.2021, 15:30, Разное
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Российский эксперт уверен, что осенью Россию ожидает новая волна COVID-19. Остановить ее вакцинацией не удастся по целому ряду причин.
С момента первой фиксации заразившихся коронавирусом заболевание охватило весь мир, пройдя уже три волны активности. Как сообщают отечественные медики, этой осенью ожидается новая, четвертая волна COVID-19. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев пояснил о наиболее вероятном развитии событий. Так, прогнозируя динамику заболеваемости, следует учитывать, что уже через месяц начнется учебный год. Этот фактор будет влиять на характер эпидемического процесса, тем более, что в 2021 году уровень заболеваемости существенно выше, чем в аналогичный период 2020-го.

Кроме того, мутация «дельта» более заразная и имеет в 1000 раз более высокую концентрацию вируса в начале заболевания. Новый вид поражает молодежь и детей, у заболевших выше потребность в госпитализации и кислородной поддержке, также отмечается сейчас гораздо больший показатель смертности. Активно проводящаяся сейчас вакцинация не сможет создать серьезного барьера для летально опасного заболевания.

При этом Александр Соловьев учитывает и невысокую численность привившегося населения в России. Особенное беспокойство у врача вызывает малое число вакцинировавшихся среди критических групп населения. Доля восприимчивых к COVID-19 людей остается достаточно большой и может превышать треть всего населения страны. Поэтому достигнутый уровень коллективного иммунитета не является достаточным, чтобы остановить распространение вируса в осенние и зимние месяцы.

Источник: www.e1.ru



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