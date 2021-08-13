Скандалы: Суду помахали «Вымпелом»

Бывшего командира управления «В» центра специального назначения генерал-майора Владимира Подольского объявили в розыск

2-й Западный окружной военный суд объявил в розыск экс-командира управления «В» («Вымпел») центра специального назначения ФСБ, бывшего директора ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» Владимира Подольского. Обвиняемого в мошенничестве генерал-майора ФСБ и его подельников, которым инкриминировалось покушение на следователя, расследовавшего это дело, оправдал суд присяжных.

По жалобе прокуратуры оправдательный приговор был отменен, но новые слушания так и не начались из-за отсутствия сразу двух обвиняемых.

«Обвиняемый скрылся, и место его пребывания неизвестно»,— сообщается на официальном сайте 2-го Западного окружного военного суда, отложившего предварительные слушания по громкому делу на неопределенный срок. По данным источников “Ъ”, слушания не состоялись из-за отсутствия на них генерал-майора Подольского.

Судья Андрей Морозов приостановил рассмотрение уголовного дела «до выяснения обстоятельств» происшедшего, поручив полиции разыскать предполагаемого беглеца.

По версии следствия, генерал Подольский и исполнительный директор ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП) полковник Андрей Польщиков с 2012 по 2016 год занимались хищением бюджетных денег ВООП. Сначала генерал Подольский, вступив в сговор с бывшим советником главы Минпромторга (ФГУП входил в министерство) полковником Сергеем Горбуновым и его сестрой, фиктивно оформил их знакомого Владимира Белого на должность советника руководителя предприятия. Выплаченную ему зарплату за 2012–2013 годы — более 3,3 млн руб.— они, по данным СКР, поделили между собой. По этому эпизоду в декабре 2017 года генералу, учитывая его заслуги перед родиной в качестве командира легендарного «Вымпела», назначили только штраф в размере 140 тыс. руб. Кроме того, по решению суда, в который обратились представители ФГУП «Охрана» Росгвардии (в него была передана ВООП), был взыскан ущерб с фигурантов расследования.

После этого в суд поступило второе дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с фиктивным трудоустройством родственников исполнительного директора ФГУПа Андрея Польщикова, супруги Ларисы и сына Максима, на должности помощников гендиректора Подольского и хищении при этом 25,4 млн руб. ВООП, которое расследовал следователь военного следственного управления СКР по Москве Александр Паутов.

Генерал-майор Подольский заявил тогда присяжным, что его пытаются «выставить чудовищем», притом что средства не похищались, а направлялись на секретные операции в ДНР и ЛНР.

Андрея Польщикова и Олега Грищенко, подельников генерала, помимо мнимого трудоустройства обвиняли еще и в том, что они совершили посягательство на господина Паутова — «лица, занимающегося предварительным расследованием» (ст. 295 УК РФ). По версии следствия, они сначала собирались устроить следователю ДТП со смертельным исходом, а потом решили нанять исполнителя, который проколет колеса его Mitsubishi Pajero и неожиданно нападет на жертву, занимавшуюся ремонтом. Однако версия о том, что бывший полковник Минобороны Польщиков заказал следователя за 5 млн руб. через своего защитника гражданину США Грищенко, присяжных не убедила.

8 октября 2019 года восемь заседателей окружного военного суда полностью оправдали всех фигурантов громкого дела, а судья на основании их решения вынес оправдательный приговор. Военная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном суде, который отменил его, сочтя решение по делу противоречивым.

Новое рассмотрение уголовного дела в ином составе суда было назначено еще на октябрь прошлого года. Однако по разным причинам, в том числе из-за болезни подсудимых и их адвокатов, слушания так и не начались.

По словам пресс-секретаря 2-го Западного окружного военного суда Ирины Жирновой, из-за разных обстоятельств по данному делу не были проведены даже предварительные слушания. К тому же в ходе заседания выяснилось, что неизвестно местонахождение Владимира Подольского, который не явился на него, и его объявили в розыск. Получить комментарии защиты генерала “Ъ” не удалось.

Согласно УПК, «в исключительных случаях судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который находится за пределами территории Российской Федерации или уклоняется от явки в суд». Таковым на данном процессе должен был стать Олег Грищенко, исчезнувший сразу после вынесения оправдательного приговора. По предварительным данным, он мог вернуться в США.

«В данном случае суд еще не решил, как поступить, не выслушав позицию прокуратуры, которая ходатайствует о переквалификации обвинения фигурантам дела и рассмотрении его без участия присяжных заседателей»,— пояснил собеседник “Ъ” в суде, добавив, что к этому вопросу суд вернется на ближайшем заседании, когда получит результаты полиции о розыске генерала Подольского.

Юрий Сенаторов