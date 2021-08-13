 

В России за сутки выявили 22 277 новых случаев коронавируса

13.08.2021, 15:24, Разное
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Как показали свежие данные, за минувшие 24 часа коронавирус выявили у 22 277 человек. За это же время вылечиться успели 19 368 пациентов. Для 815 больных ковид стал причиной смерти, сообщает RT.

Лидерство в печальном антирейтинге регионов России по скорости распространения коронавируса все так же удерживает Москва. В столице за сутки заболели ковидом 2529 человек. В Санкт-Петербурге эта цифра оказалась меньше – 1810 заболевших. Московская область замыкает тройку лидеров – там сообщают о 1223 заразившихся, пишет “Общественная служба новостей”.

Тем временем число заразившихся коронавирусом в России за все время наблюдений оценивается в 6 557 068 человек. За этот же срок выздороветь успели 5 848 340 заболевших, попавших в официальную статистику. Число летальных случаев оценивается в 168 864 пациентов, передаёт “Царьград”.

Эксперты напоминают, что ученые и врачи совместными усилиями уже создали надежный способ, который позволит остановить распространение болезни, а также убережет каждого конкретного человека от тяжких последствий ковида. Речь идет о массовой вакцинации.

Особенно актуально это стало после того, как в СМИ появилась информация про новый, гораздо более опасный штамм вируса. Специалисты просят людей позаботиться о своем здоровье и о благополучии своих близких. Для этого достаточно сделать бесплатную прививку в одном из множества специализированных центров.



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