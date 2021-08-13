Названы самые тяжелые профессии в России

Специалисты сервисов “Сбер.Здоровье” и “Работа.ру” выяснили, какие профессии россияне считают самыми тяжёлыми. Для этого они провели опрос более пяти тысяч пользователей сервисов.

Самой сложной участники исследования назвали профессию врача (52%), поскольку он должен обладать рядом талантов, способностей и навыков, помимо профессиональных. На втором месте оказалась работа космонавтов, которую выделили 34% респондентов. За ней следует труд шахтёров и сапёров – его считают тяжёлым 32% и 30% опрошенных соответственно, сообщает телеканал “360”.