 

Названы самые тяжелые профессии в России

13.08.2021, 15:24, Разное
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Специалисты сервисов “Сбер.Здоровье” и “Работа.ру” выяснили, какие профессии россияне считают самыми тяжёлыми. Для этого они провели опрос более пяти тысяч пользователей сервисов.

Самой сложной участники исследования назвали профессию врача (52%), поскольку он должен обладать рядом талантов, способностей и навыков, помимо профессиональных. На втором месте оказалась работа космонавтов, которую выделили 34% респондентов. За ней следует труд шахтёров и сапёров – его считают тяжёлым 32% и 30% опрошенных соответственно, сообщает телеканал “360”.



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