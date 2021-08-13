 

Лавров заявил о продолжении внешнеполитического курса РФ после выборов в Госдуму

13.08.2021, 15:16, Новости дня
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Россия после выборов в Госдуму в сентябре продолжит свой внешнеполитический курс, направленный на создание благоприятных внешних условий для внутреннего развития, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров сообщил на встрече с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», что «глубинные интересы нашей страны на десятилетия, столетия вперед требуют не поддаваться на провокации (Запада) и идти своим курсом», курсом, выбранным народом; он «будет развиваться по итогам очередной выборной кампании в сентябре этого года», передает ТАСС.

Министр указал, что главной задачей внешней политики РФ в данный момент является создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, повышения благосостояния населения, обеспечения прав граждан и бизнеса на международной арене.

«Мы имеем все основания для того, чтобы внешняя политика отражала те задачи, которые перед нами поставлены», – добавил он.

Напомним, Лавров вошел в общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» (ЕР) по предложению президента РФ Владимира Путина.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Ранее в Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов.



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