Лавров заявил о продолжении внешнеполитического курса РФ после выборов в Госдуму

Россия после выборов в Госдуму в сентябре продолжит свой внешнеполитический курс, направленный на создание благоприятных внешних условий для внутреннего развития, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров сообщил на встрече с представителями гражданского общества в народном военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», что «глубинные интересы нашей страны на десятилетия, столетия вперед требуют не поддаваться на провокации (Запада) и идти своим курсом», курсом, выбранным народом; он «будет развиваться по итогам очередной выборной кампании в сентябре этого года», передает ТАСС.

Министр указал, что главной задачей внешней политики РФ в данный момент является создание максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны, повышения благосостояния населения, обеспечения прав граждан и бизнеса на международной арене.

«Мы имеем все основания для того, чтобы внешняя политика отражала те задачи, которые перед нами поставлены», – добавил он.

Напомним, Лавров вошел в общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» (ЕР) по предложению президента РФ Владимира Путина.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Ранее в Совфеде заявили о подготовке Западом почвы для массовых беспорядков после выборов.