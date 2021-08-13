В Ярославской области сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны ✓ Новости Рыбинска и не только
 

В Ярославской области сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны

13.08.2021, 15:05, Новости
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Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Рыбинске.

Подозрительный предмет нашли местные жители на берегу реки Волги и незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии идентифицировали боеприпас как снаряд времен Великой Отечественной войны.

С соблюдением необходимых требований безопасности росгвардейцы вывезли его на полигон и уничтожили.




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