В Ярославской области сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны
13.08.2021, 15:05, Новости
Теги: Полиция, Происшествия
Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Рыбинске.
Подозрительный предмет нашли местные жители на берегу реки Волги и незамедлительно обратились в правоохранительные органы.
Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии идентифицировали боеприпас как снаряд времен Великой Отечественной войны.
С соблюдением необходимых требований безопасности росгвардейцы вывезли его на полигон и уничтожили.
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