В Ярославской области сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны

13.08.2021, 15:05, Новости

Теги: Полиция, Происшествия

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Рыбинске.

Подозрительный предмет нашли местные жители на берегу реки Волги и незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

Прибывшие на место взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии идентифицировали боеприпас как снаряд времен Великой Отечественной войны.

С соблюдением необходимых требований безопасности росгвардейцы вывезли его на полигон и уничтожили.