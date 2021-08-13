Побег на неверную смерть

Как США могут спасти своих афганских союзников, которые бегут из страны от угрозы убийства талибами.



Закрытая талибами* граница Афганистана с Пакистаном. Люди ждут, когда ее вновь откроют. Фото: EPA

Американское правительство увеличивает предоставление иммиграционных виз для афганцев, оказывавших помощь американской армии и ее союзникам. Этим людям и их семьям предоставляется легальный статус и новое жилье в Америке. Однако на рассмотрение одного прошения уходит в среднем 13 месяцев, потому что США не хотят проникновения в страну под видом беженцев новых террористов.

Правозащитники бьют тревогу: очень многие из 20 тысяч афганцев, подавших свои заявки на SIV (специальную иммиграционную визу), могут не дожить до ее получения. Талибы* (организация «Талибан» признана террористической в РФ), захватывающие все новые территории, беспощадно уничтожают тех, кто помогал американцам в ходе операции «Несокрушимая свобода».

«Не имеет смысла»

В апреле президент Байден приказал к 11 сентября (20-летию теракта, ставшего триггером самой продолжительной войны в истории Америки) полностью вывести из Афганистана около 3000 солдат США. В этом месяце президент скорректировал сроки: военная миссия США в Афганистане завершится к 31 августа.

«Мы пришли в Афганистан не для строительства этой нации», — сказал Байден в своем выступлении в Белом доме. «Афганцы сами должны принимать решения о будущем своей страны». Президент заявил, что США достигли своих целей десять лет назад, убив Усаму бен Ладена, лидера «Аль-Каиды» (организация признана террористической в РФ) — группировки, организовавшей теракты 11 сентября. С тех пор причины, по которым США остаются в Афганистане, стали неясными, поскольку террористическая угроза распространилась по всему миру, сказал Байден:

«Сейчас, когда во многих местах существует угроза террора, сосредоточение тысяч военнослужащих только в одной стране ежегодной ценой в миллиарды долларов не имеет смысла для меня и для наших лидеров».

В феврале 2020 года администрация Трампа заключила сделку с талибами, обещавшими, что не позволят террористическим группам использовать Афганистан в качестве базы для нападений на США или их союзников, и согласились провести мирные переговоры с центральным правительством в Кабуле. Байден сказал, что США будут заставлять «Талибан» выполнять взятые на себя обязательства.

Как сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, к началу августа 95% вывода войск было завершено, все оперативные военные базы за пределами Кабула полностью переданы Министерству обороны Афганистана и силам безопасности Афганистана.

Войны в Афганистане, Ираке и Сирии обошлись налогоплательщикам США более чем в 1,57 триллиона долларов с 11 сентября 2001 года, согласно отчету Министерства обороны. Более 2000 военнослужащих США погибли в Афганистане.

СПЕЦВЫПУСК

40 лет войне СССР в Афганистане. Оценки, свидетельства, события. Тема «Новой газеты»Проект «Приоритет»

По официальным данным, более 10 тысяч афганцев подали прошение на получение специальной иммиграционной визы в Америку. В начале месяца первые 400 беженцев были доставлены двумя авиарейсами в рамках программы переселения «Убежище союзников» (Operation Allies Refuge). Тем, кто запросил вакцинацию от коронавируса, сделали прививку в Кабуле, а тем, кто отказался от вакцины, сделали тест на COVID-19.

«Все они прошли тщательную проверку биографических данных, проводимую разведывательным сообществом и Министерством внутренней безопасности США», — пояснил старший заместитель советника по внутренней безопасности Расс Трэверс. «После того как мигранты из Афганистана пройдут медицинский осмотр, они будут переселены в города по всей стране в рамках программы приема беженцев», — сказал Трэверс. Посол Трейси Джейкобсон из координационной группы Госдепартамента по Афганистану сказала журналистам, что основные заявители и их семьи «прошли тщательную проверку». «Они находятся в самом конце процесса получения иммиграционной визы, им не хватает только пары шагов, которые мы будем выполнять на базе Форт-Ли, штат Вирджиния», — сказала Джейкобсон, добавив, что в ближайшие пару недель запланировано больше рейсов. В США прибудут около 2500 афганцев. Из них около 700 работали переводчиками, гидами или подрядчиками армии.

Для эвакуации афганцам необходимо самостоятельно добраться до Кабула, только оттуда вылетают американские спецборта.

Афганский беженец ждет открытия границы. Фото: EPA

Около 4 тысяч афганцев Госдепартамент просит временно принять в арабских странах и бывших советских республиках в Средней Азии, пока их документы на получение SIV будут рассматриваться.

Американский Конгресс принял законопроект, часть которого предусматривает выделение более 1 миллиарда долларов на специальную иммиграционную визу для афганцев. Министерство обороны получит 500 млн долларов на предоставление афганским партнерам экстренного транспорта, жилья и других необходимых услуг. Министерству здравоохранения и социальных служб выделяется 25 млн на оказание помощи афганцам, прибывающим в США, включая финансовую, медицинскую и жилищную поддержку. В законопроекте также выделяется 600 млн долларов Государственному департаменту для оказания гуманитарной помощи афганцам в соседних странах и улучшения программы SIV за счет предоставления дополнительных 8 тысяч виз и ускорения процесса подачи заявок.

По правилам, действующим с 30 сентября 2015 года, SIV предоставлялся афганцам, нанятым для работы на США в течение как минимум двух лет в период с 7 октября 2001 г. (начало военной операции в Афганистане) до 31 декабря 2012 г. Однако из-за ухода войск и наступления талибов Белый дом расширил доступ для получения виз. Беженцы разбиты условно на несколько групп — в зависимости от той пользы, которую они принесли союзникам: «Приоритет-1, 2, 3».

Тысячи афганцев и их ближайших родственников, которые могут подвергаться риску из-за их связей с США, но не имеют права на получение специальной иммиграционной визы (SIV), теперь получили возможность эмигрировать в Америку и получить доступ к госпрограмме помощи беженцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вас здесь не бежало!

Цивилизованный мир отказывается помогать афганцам спастись от талибов. Хотя сам же их и подставил под удар

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

Талибы наступают, эксперты высказывают опасение, что Афганистан снова станет «гаванью терроризма». Аналитики разведки предсказывают там гражданскую войну и возможное возрождение «Аль-Каиды», как это произошло после ухода США из Ирака.

В новом отчете ООН говорится о резком росте числа жертв среди гражданского населения в Афганистане. Согласно отчету, в мае и июне этого года было зарегистрировано более 2300 жертв среди гражданского населения, столько было в предыдущие четыре месяца. Еще одно потенциально катастрофическое последствие ухода американцев: массовый исход беженцев из Афганистана, который может спровоцировать новый миграционный кризис, отмечают эксперты Брукингского института. Хотя такое массовое перемещение, возможно, не сразу повлияет на безопасность США, оно может отрицательно сказаться на союзниках Америки, особенно на Европейском союзе. Летом 2015 года прибытие в Европу более миллиона беженцев, в основном сирийских, привело к кризису в отношениях европейских соседей, отказавшихся принимать нелегалов, и трагическим смертям.

Как отмечают СМИ, от 10 до 20 тысяч афганцев хотят покинуть страну вместе с американцами. Эвакуировать всех до 31 августа или даже 11 сентября практически невозможно. Как пишет «Лос-Анджелес таймс», без спасательной операции по переброске по воздуху тысяч афганцев могут быть убиты десятки людей, особенно с учетом того, что

«Талибан» получил доступ к базе данных США с биометрической информацией почти всех, кто помогал американцам.

«Когда [талибы] сканируют вашу радужную оболочку глаза или отпечаток пальца, и он появляется в базе данных американцев, они обезглавливают вас прямо на обочине дороги», — отмечает Мэтт Зеллер, председатель правозащитной группы «Ассоциация союзников в военное время», которая не смогла убедить администрацию Байдена принять более решительные меры для обеспечения безопасности афганских беженцев.

«Какая польза от визы умершему? Сейчас на оформление визы у кого-то уходит в среднем 800 дней (по официальным данным — 13 месяцев. — А. П.). У этих людей на данный момент нет 800 или даже 80 дней», — сказал правозащитник.

Афганские беженцы на турецкой территории. Фото: EPA

Великобритания предложила британское подданство жителям Гонконга, когда передавала его КНР, и недавно снова, когда китайские власти подавляли там протесты. США не сразу, но все же разработали в 1989 году «Всеобъемлющий план действий для индокитайских беженцев», который был принят для «людей в лодках» — беженцев из Сайгона. «Соединенные Штаты и их союзники должны извлечь уроки из этого опыта и на этот раз предпринять активные шаги», — пишет Мара Карлин из вашингтонского центра Джонса-Хопкинса: «Афганцам потребуется больше возможностей для переселения в США, чем те скудные 16 300 мест, которые им предоставили в период с 1987 по 2015 год (по официальным данным, специальную визу с 2008 года получили 70 тыс. афганцев). Администрации необходимо будет сопровождать эти усилия стратегией внутренней коммуникации, чтобы разрядить слишком распространенную оппозицию среди скептически настроенных американцев и объяснять им выгоды как во внешней политике, так и для экономики от приема афганских — или любых других — беженцев и мигрантов.

Америка будет служить интересам своей национальной безопасности, поддерживая экономический динамизм у себя дома, укрепляя репутацию в глобальной «битве идей», усиливая «мягкую силу» США и помогая стабилизировать положение в странах Ближнего Востока и даже в Европе, принимающих большинство мигрантов.

Времени остается все меньше.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

* организация «Талибан» признана террористической в РФ и запрещена.

—