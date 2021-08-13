Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей

“Я счастлив. Меня только одно угнетает – это события на востоке [Украины]. Я не чувствую основы под ногами и уверенности в завтрашнем дне из-за этих событий. Много людей на это вообще внимания не обращают, а меня это очень тревожит. Наверное, сказать, что я очень патриотичный человек – это не… Сейчас начнут писать в комментариях: “О, шаровары надели, начали кричать”, вся это дурня. Нет, я очень переживаю”, – заявил он.

По словам филолога, он хочет, чтобы украинцы стали более обеспеченными.

“Я путешествую по миру и вижу много классных вещей у нас, которых нет в Европе. Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей. Возвращаясь, понимаю, что тут лучше всего – в Украине”, – заявил он.

Авраменко не уточнил, в какой стране у него есть недвижимость.

ВИДЕОВидео: Зе Интервьюер / YouTube

Контекст:

Авраменко родился в Запорожской области. По его словам, в детстве он разговаривал на суржике.

Сейчас он известен как популяризатор украинского языка и автор обучающих книг. Является автором и диктором текстов радиодиктанта национального единства, занимается научной деятельностью.

Авраменко вел частные уроки по украинскому языку для будущего украинского президента Владимира Зеленского, когда тот еще был художественным руководителем студии “Квартал 95”.

По словам преподавателя, в год он зарабатывает несколько миллионов гривен.

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