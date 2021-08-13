В Греции штамм “Дельта” доминирует среди новых случаев COVID-19

По его словам, доля “Дельта”-штамма среди новых случаев заражений коронавирусом в стране скоро может достичь 90% – “быстрее, чем ожидало научное сообщество”.

Гогос отметил, что за последние 20 дней количество госпитализаций больных COVID-19 увеличилось вдвое.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным правительства, 12 августа в Греции зафиксировано 3605 новых случаев коронавирусной болезни (почти 528,5 тыс. – с начала эпидемии), умерло 20 человек с COVID-19, выздоровело – 2863. Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось до 240.

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 142 странах.

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