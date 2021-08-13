 

“Угольком стала”. Загоревшая Белодед на Мальдивах совершила велопрогулку

13.08.2021, 14:40, Новости дня
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Спортсменка выбрала для поездки на велосипеде джинсовые бермуды и топ с открытыми плечами. 

“Мое утро”, – написала спортсменка.

“Угольком стала”, – оценили загар Белодед фолловеры.

“Как  можно так быстро загореть?!” – восхитились подписчики.

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Контекст:

24 июля Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо. После Олимпиады Белодед отправилась отдыхать на Мальдивы.

Белодед – двукратная чемпионка мира (2018-го и 2019 годов). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (первый титул выиграла в 17 лет).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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