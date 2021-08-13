Похищение Чауса: Генпрокуратура Молдовы отправила в суд уголовное дело против одного из обвиняемых

Подозреваемый – гражданин Молдовы был задержан по горячим следам молдавскими правоохранителями. Ему 30 лет, он проходил военную службу в национальном спецназе, а позднее работал в Украине охранником.

Согласно материалам следствия, в феврале подозреваемый был завербован в Украине, и, вернувшись в Кишинев, собирал информацию о месте жительства экс-судьи и членов его семьи, маршрутах их передвижения, которые передавал заказчикам. Ко дню похищения Чауса он арендовал помещения и приобрел три транспортных средства, которые предоставил сообщникам.

“Лица, с которыми он работал, прибыли из-за пределов страны и использовали транспортные средства, в том числе для похищения двух человек (бывший судья и его охранник), а также, чтобы помешать последующему процессу расследования”, – говорится в сообщении.

Обвиняемый с мая 2021 года содержался под стражей. Недавно он заключил досудебное соглашение с прокурорами о признании вины и был переведен под домашний арест. Его дело выделено в отдельное производство.

В генпрокуратуре Молдовы подчеркнули, что не раз обращались к украинским властям с несколькими запросами о судебных поручениях для продвижения расследования, однако официальной реакции прокуратуры Украины не последовало.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло 23 июля сообщил о завершении расследования дела Чауса и упомянул причастность “людей из спецструктур в Украине”.

В МИД Украины говорили, что в ответ на ходатайство генпрокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи Украина отправляла запрос о дополнительной информации, “без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным”.

В министерстве заявили, что что расследование обстоятельств похищения Чауса возможно только при взаимодействии украинской и молдавской сторон. и “на этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке”.

Контекст:

Чауса подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание, а Интерпол объявил в международный розыск. Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест.

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