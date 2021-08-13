 

Лавров: Высказывания Зеленского с призывами к русским уезжать в Россию возмутительны

13.08.2021, 14:40, Новости дня
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Российский министр также призвал президента Украины вспомнить “свои идеи, который он излагал методом искусства”, когда баллотировался на пост главы государства.

Зеленский в интервью каналу “Дом”, фрагмент которого был опубликован 5 августа, заявил, что без Украины на оккупированных территориях не будет цивилизации. По его словам, эти земли никогда не будут принадлежать РФ.

“Часть людей, которые живут сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должна кое-что понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз: родина или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса временно оккупированной и ты считаешь, что “наше дело правое, нам в Россию, мы русские”, – большая ошибка оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет русская территория. Никогда! Не важно, сколько это оккупировано. Это как [Берлинская] стена в Германии”, – сказал президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

По предварительной оценке правительства, по состоянию на май 2020 года на не подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей проживало около 1,6 млн человек, сообщал в интервью LB.ua вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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