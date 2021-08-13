 

Стартовало серийное производство компьютеров на российских процессорах Baikal-M

13.08.2021, 14:38, Новости дня
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Как сообщили в компании iRU, в РФ уже запущено серийное производство моноблоков и компьютеров на отечественных процессорах Baikal-M. Однако устройства вышли с изъянами, говорят эксперты.

Прежде всего, данные компьютеры не предназначены для того, чтобы на них запускать высокопроизводительные задачи. Специалисты советуют все же использовать для этого аналогичные устройства, конструкция которых построены вокруг чипов AMD или Intel.

На рынке сейчас представлены только две модели. Первая – это ПК «Опал», вторая – моноблок «Агат». По словам экспертов, данные устройства подходят для использования в офисах. Впрочем, именно для этого они и предназначены, говорят разработчики из компании iRU.



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