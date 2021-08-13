В компании Motorola показали новую модель смартфона G60s

Базовая цена новой модели смартфона Moto G60s составляет эквивалент 479 американских долларов или около 35 тыс. рублей. Именно этот аппарат представили в компании Motorola, назвав его бюджетной версией.

По словам экспертов, гаджет создан с учетом всех современных трендов развития мобильных устройств.

Так, размер экрана стал немного большим, достигнув размера диагонали 6,8 дюйма. Картинка на нем отображается с частотой смены кадров 120 Гц. В смартфоне объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а основная предложена в двух вариантах: 64 или 128 Гб. Можно добавить еще и карту памяти емкостью до 1 Тб. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч, к которому прилагается зарядное устройство мощностью 50 Вт.