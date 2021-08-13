 

Поэт Орлуша сядет в тюрьму, чтобы поддержать своего друга Михаила Ефремова

13.08.2021, 14:31, Разное
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Поэт Андрей Орлов, известный под псевдонимом Орлуша, сообщил о намерении воссоединить свой творческий дуэт с актёром Михаилом Ефремовым, отбывающим наказание в исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области.

«У нас был идеальный тандем. Я писал стихи, а Миша гениально читал их. Да, я не разучился писать, вслух читать я тоже умею, но именно в дуэте у нас получалось идеально, а, зная, что мой друг находится в неволе, уже и писать настолько хорошо не получается. Собственно говоря, от этого упали гонорары, и я уже не могу позволить себе Ибицу 4 раза в год. Поэтому другого выхода, кроме как присоединиться к Мише, я не вижу», – пояснил литератор.

Орлуша добавил, что займётся получением аналогичного наказания в кратчайшие сроки.

«Уже взял вискарь, выпью и поеду кататься по ночной Москве и давить лимиту. Пашаеву уже тоже позвонил. Так что, жди меня, Миша! Скоро снова воссоединимся», – написал Орлов в своём «твиттере».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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