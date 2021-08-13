 

Почему нельзя запивать еду: диетологи предупредили россиян

13.08.2021, 14:30, Разное
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Многие россияне зачастую запивают еду жидкостью. Диетологи считают, что это плохая привычка.

Специалисты полагают, что она формируется с детского сада, где после основных блюд воспитанникам подают чай с лакомствами. Это помогает меньше пережёвывать пищу и проглатывать большие куски еды, что вредно для организма. Эксперты пояснили, что пищеварительной системе гораздо сложнее выделять полезные и питательные вещества даже из самого здорового меню. Кроме того, это может привести к набору веса и нарушению обмена веществ, а также к проблемам с желудочно-кишечным трактом, сообщает РИА ФАН.



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