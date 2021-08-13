 

В КТК объяснили разлив нефти под Новороссийском заводским браком

13.08.2021, 14:22, Новости дня
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Разлив нефти в порту Новороссийска мог произойти из-за разрушившегося гидрокомпенсатора на нефтеналивном терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), это могло случиться из-за заводского брака, сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.

«Основная версия – это скрытый заводской брак, по поводу чего мы уже готовим претензионные документы и вызвали сюда уже эксперта от производителя. Потому что разрушение, по нашему мнению, произошло изнутри. И мы считаем, что это все-таки заводской скрытый брак», – цитирует Горбаня ТАСС.

Он добавил, что разрушенный гидрокомпенсатор отремонтировать не получится, его заменят.

Гендиректор пояснил, что на снимках из космоса пятно казалось больше самой площади нефти, поскольку это была «взвесь», оказавшаяся в воде после ливней.

Горбань сказал, что данные о действительном объеме разлитой нефти опубликуют на следующей неделе. «Мы сообщим эти цифры, я думаю, что уже на следующей неделе. С руководителем [терминала] мы уже договорились, что затяжки никакой не будет, мы будем работать включая субботу и воскресенье», – сообщил он.

По его словам, ликвидация последствий разлива закончена, сейчас проводится мониторинг обстановки.

Горбань подчеркнул, что КТК выполнит план по отгрузке нефти на 2021 год, несмотря на аварию. «Мы не видим угроз для невыполнения плана», – заверил он.

Авария не оказала влияния на финансовые показатели КТК, решение о выплате дивидендов за II квартал примут акционеры КТК на собрании в конце сентября.

Гендиректор заверил, что КТК выполнит все требования Росприроднадзора, которые тот предъявит после расследования.

«Я все-таки хотел бы, чтобы это все прошло без судов. Как добросовестная компания мы, безусловно, все требования [Росприроднадзора] выполним. С надеждой, что эти требования не будут чрезмерными», – заключил Горбань.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что шторм возле Новороссийска, случившийся несколько дней назад, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, однако спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка.

После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды, его передали в западное следственное управление на транспорте. Позже статью переквалифицировали на более тяжелую.



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