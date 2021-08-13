ЕР объявила о создании мониторинговых групп для наблюдения за капремонтом в школах

В российских регионах создадут мониторинговые группы по наблюдению за капремонтом школ, в них войдут общественники, родители и ученики, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Для нас принципиально, чтобы каждый выделенный из бюджета рубль расходовался максимально эффективно», – цитирует Турчака сайт ЕР.

Он подчеркнул, что впервые в истории страны на приведение в порядок и модернизацию школ выделяются такие значительные средства. По его словам, сегодня во регионах есть школы, которым капремонт крайне необходим.

«Во время своих последних рабочих поездок я лично посетил несколько школ, остро нуждающихся в ремонте – это Псковская область, Алтайский край, Удмуртская Республика. Прекрасные учебные заведения, квалифицированный педагогический состав. Но, конечно, условия обучения зачастую оставляют желать лучшего», – констатировал Турчак.

Ранее Андрей Турчак передал Минпросвещения реестр школ, нуждающихся в капремонте. В регионах отделения партии совместно с министерством создадут рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы: от проекта и проведения экспертиз до приемки работ.

Предложения в программу капремонта школ эксперты и общественники внесли на круглом столе «Большой школьный ремонт», который прошел 6 августа на площадке «Единой России».

В частности, речь шла о едином стандарте ремонта и оснащения учебных заведений, оборудовании медкабинетов и профильных классов, антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объектов.

До этого сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева предложила расширить программу капитального ремонта школ – инициативу поддержал губернатор Кировской области, секретарь реготделения «Единой России», руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев. Он отметил, что капремонт школ должен стать частью комплексной программы благоустройства территорий.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии.