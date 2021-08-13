Взрыв в Воронеже – Личное мнение

Вчера в Воронеже, в котором я когда-то проучилась пять лет, вечером случилась трагедия. Пока никто не может сказать, что это было — все только смотрят.

Посмотрите и вы:

https://t.me/lenamiro/9450

Видео: Телеграм

Взорвался автобус. Пострадало много людей. Одну девушку зажало сиденьем, оторвало то ли ступню, то ли вообще обе ноги. Одна женщина уже скончалась в реанимации.

В общем, ужас.

Сначала была версия, что произошёл взрыв кустарно установленного газового оборудования маршрутного ПАЗика. Но и водитель, и начальство фирмы-перевозчика заявили, что все их автобусы — дизельные.

Сам момент взрыва и последующую эвакуацию людей случайно снял регистратор автомобиля, стоявшего сзади. Видео не для слабонервных, предупреждаю:

https://t.me/lenamiro/9451

Видео: Телеграм

Кроме полиции, СК, на место приехали и криминалисты ФСБ. Национальный антитеррористический комитет заявил, что рассматриваются разные версии.

Это означает, что на данный не исключена любая причина.

Уже в ночь, как говорят очевидцы, к остановке подогнали такой же ПАЗик. Эксперты сравнивали, смотрели, что там такое могло рвануть. Довольно странно ведь — в дизеле взрываться нечему.



Воронежцы несут цветы к месту трагедии. Фото: Соцсети

Что, по-вашему, произошло? Мог взорваться дизельный автобус сам?

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