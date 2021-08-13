 

Вакцина «Спутник V» не может вызвать бесплодие у мужчин — выводы ученых

13.08.2021, 13:48, Разное
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Исследование с помощью новейших молекулярно-генетических методов провела группа исследователей под руководством главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава, академика РАН Лейлы Адмян, главврача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина, передает РИА Новости.

На первом этапе специалисты провели комплексное обследование 50 мужчин 22-50 лет, которые перенесли COVID-19. Добровольцы сдали спермограмму, анализы крови, в том числе на гормоны и прошли осмотр уролога-андролога. После этого биологи и биоинформатики провели расширенный генетический анализ данных.

Результаты показали, что после перенесенной коронавирусной инфекции качество спермы значительно ухудшается. Основной удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Из-за воздействия патогена снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома.

Затем исследователи с помощью тех же методов провели анализ репродуктивной функции у 44 мужчин, которые получили вакцину «Спутник V». Ученые выяснили, что вакцина не имеет никакого воздействия на гормональный профиль и показатели спермограммы.

Ранее ученые из Университета Майами провели исследование, в ходе которого взяли образцы спермы 45 мужчин 25-31 года, у которых не было проблем с фертильностью и они собирались получить первый компонент вакцины от коронавируса производителей Pfizer или Moderna.

Спустя 70 дней после получения второй дозы вакцины исследователи взяли новые образцы у добровольцев, после чего исследовали их для определения объема, концентрации, подвижности и общего количества сперматозоидов. Ни у одного из участников не было обнаружено значительного снижения всех показателей, а концентрация и подвижность сперматозоидов даже увеличилась.



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