COVID-19 не вызывает у беременных аномального развития у новорождённых

Эксперты уверены, что COVID-19 не вызывает у беременных аномального развития у новорождённых. Вакцинация данной категории граждан позволяет сократить риски тяжелого протекания болезни у мамы.

Пандемия коронавируса с момента возникновения из-за мутации патегена поразила огромное количество людей, все чаще ее жертвами становятся молодые люди и дети. Однако, как утверждают российские медики, у беременных нет причин беспокоится, что COVID-19 поразит еще не рожденный плод. Об этом пояснил в рамках пресс-конференции доктор Денис Проценко, занимающий должность главного внештатного специалиста по анестезиологии-реаниматологии Минздрава РФ.

Отвечая на вопрос журналистов, медик объяснил, что никаких принципиальных аномалий развития новорожденного перенесенный мамок коронавирус не вызывает. Такие выводы позволяют сделать данные о лечении и наблюдении за женщинами, инфицировавшихся в период беременности и рождения малыша. В краткосрочные сроки никаких патологических изменений у ребенка обнаружено не было, а дети, рожденные у вылечившихся или болеющих COVID-19 развиваются нормально.

За 2020 год в РФ от коронавируса умерли 103 женщины, ожидающие ребенка. Вследствие этого с июня минувшего года беременным было разрешено делать прививку от COVID-19 отечественной вакциной «Спутник V». При этом стоит помнить, что без профилактики риски попадания в реанимацию у данной группы пациентов выше, чем у аналогичной возрастной и гендерной группы в 5,5 раза.

Источник: www.chita.ru