 

Экономист спрогнозировал рост рубля к концу августа

13.08.2021, 13:36, Разное
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Российская валюта переживает не лучшие времена. Главный аналитик “Совкомбанка” Михаил Васильев отметил, что август – традиционно тяжёлый для рубля месяц.

Васильев считает, что в ближайшие дни отечественная валюта будет сохранять позиции, однако у неё есть хороший потенциал для роста во второй половине месяца. Он пояснил, что в это время начнётся налоговый период и экспортёры будут переводить выручку в рубли для выплаты взносов, что повысит на них спрос. Кроме того, на котировки может положительно повлиять повышение ключевой ставки Центробанком, передают “Вести Подмосковья”.



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