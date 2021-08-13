Проценко предложил тиражировать опыт мобильного диагностического поезда в Забайкалье

Главврач больницы в Коммунарке предложил тиражировать на всю страну опыт работы мобильного диагностического поезда в Забайкалье, инициатива должна войти в народную программу, обсуждение которой проходит на площадках «Единой России» (ЕР).

Проценко отметил в ходе общения с журналистами во время своей поездки в регион, что Забайкалье – не единственная территория, где железная дорога является ключевым инструментом сообщений, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«В плане доступности передвижения не только врачей, но и диагностических возможностей – это одно из решений, которое должно быть тиражировано на различные регионы с большой площадью и невысокой плотностью населения, сконцентрированного вдоль железных дорог», – сказал он.

Передвижной консультативно-диагностический центр ОАО «РЖД» «Академик Федор Углов» с 9 августа оказывает бесплатные медицинские услуги жителям 18 населенных пунктов Забайкальского края. Он оснащен современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющим быстро установить клинический диагноз и назначить лечение.

Жители могут сделать флюорографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование органов и тканей, электрокардиографию, лабораторные исследования. В составе бригады терапевт, офтальмолог, ЛОР, невролог, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, хирург, гинеколог. Кроме прочего, в поезде все желающие могут сделать прививку от коронавируса.

Напомним, в июне на съезде «Единой России» по предложению президента РФ Владимира Путина Денис Проценко был включен в первую пятерку списка партии.

Ранее он поддержал идею иркутских медиков о создании видеокурса по оказанию первой помощи.