Обнаружена волшебная тумбочка: с главы ГИБДД Ставропольского края сняты обвинения в коррупции

Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов объяснил следствию, что деньги на свой дворец он брал из волшебной тумбочки, которая и была обнаружена в ходе обысков в его особняке.

«На вопрос откуда деньги он постоянно твердил, что они из тумбочки, можете даже жену спросить. Мы решили, он под дурака косит, а потом в его доме нашли тумбочку, забитую пятитысячными. Достали из неё все, пересчитали, опечатали, а через неделю из неё опять красные купюры лезут», – рассказал майор Борис Светлаков.

В результате следственного эксперимента было выявлено, что каждое утро в тумбочке необъяснимым образом материализуется две ничем не отличающиеся от настоящих, обладающие уникальными номерами купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Так как объем выпускаемых тумбочкой средств сошелся со стоимостью недвижимости Сафонова, обвинения в получении взяток с него были сняты. Однако он не будет освобожден. На Сафонова заведено новое уголовное дело о незадекларированном источнике доходов.

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