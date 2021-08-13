Мнение: Светлая заря российского футбола

Сергей Иванов давеча как в воду глядел – когда заявил, что “футбол в России переоценен” и что, дескать, государственным компаниям и корпорациям незачем вкладывать в него деньги: толку, мол, все равно никакого, играть никто не умеет, да и интересу в стране к этому делу – с гулькин нос. Первым к мнению видного путинского соратника прислушалось ОАО РЖД – они начали распродажу всех футболистов Локомотива, которые хоть что-то стоят (и, соответственно, требуют большую зарплату), и заявили, что в дальнейшем планируют вовсе “перевести клуб на самоокупаемость”. Вообще в РФ “клубы на самоокупаемости” обычно вылетают в первую лигу – по всей видимости, такая судьба Локомотив и ждет; но посмотрим – и ждем, когда Газпром последует примеру и оставит своими щедротами “Зенит” (толку-то все равно никакого, Иванов прав).

Главное, что слова Иванова в июне своей бездарной игрой проиллюстрировала сборная, а уже летом – российские клубы. Последние не стали откладывать дело в долгий ящик и дружно вылетели из европейских турниров прямо летом, на “нулевых” стадиях отбора: Спартак – из Лиги чемпионов (позорно проиграв всухую оба матча с Бенфикой), а Сочи с Рубином – из нового утешительного (!) турнира УЕФА “Лига Конференций”. Спартак еще вернется в Лигу Европы, а вот два других – всё, с концами. При этом Рубин умудрился слить какому-то польскому клубу “Ракув” (названия, уверен, в России вообще никто никогда не слышал). Полное “шесть букв, вторая “и” – то есть ФИАСКО.

Я слушаю все это, смотрю – и мое сердце в кои-то веки наполняется оптимизмом по поводу перспектив многострадального российского футбола. Властным чинушам, “разочарованным” происходящим, осталось сделать всего один необходимый шаг: принять долгожданное постановление, ЗАПРЕЩАЮЩЕЕ любым государственным органам, фондам и компаниям с участием государства выделять хоть копейку своих денег профессиональным футбольным клубам. Просто – полный запрет!

И ведь даже не скажешь, что сразу после этого “российский футбол окажется в заднице” – поскольку в заднице он уже давно. Заодно автоматически решится проблема с “засильем легионеров” – поскольку легионеров станет просто не на что покупать…

И вот тут – пойдет уж музыка не та; у нас запляшут лес и горы! Как давно я жду этого момента… Давай, Иванов, жги! Оправдывай, черт возьми, фамилию!!

UPD. Решил для примера показать, что активность буйного анонима Васи Пупкина в моем блоге не утихает – и открыл его скрытые комментарии. Оцените трудолюбие! Он ведь каждый раз (!), чтобы оставить коммент, капчу проходит… Герой труда своего рода.