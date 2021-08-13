 

“Все там и все дуркуют. Ну, Поплавский – его заставляют это делать”. Павлик высказался об украинских артистах, снимающих ролики для TikTok

13.08.2021, 12:52, Новости дня
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“Понимаю, что оно популярное. Отношусь – никак. Ни положительно, ни отрицательно. Но понимаю, что это мегапопулярно, потому что вижу там и [ведущего] Сашу Педана, и ту же самую [певицу] Олю Полякову, и [певца] Дима Монатик Ну все-все там, все там и все дуркуют”, – ответил Павлик.

“И Михаил Поплавский”, – добавил ведущий.

“Ну, Поплавский – его заставляют это делать. У него сильная очень команда вокруг него. Свита делает короля”, – рассказала Павлик.

Он отметил, что и сам ведет страницу в этой социальной сети.

“Я тоже есть в TikTok, но ничего дурковатого… Максимально – на дельфине катаюсь. Но вижу, что там много артистов. Не могу почему-то [певца] Иво Бобула там найти, а так…”, – сообщил артист.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области, где сейчас проживает его мать. В 1997 году вышел его первый сольный альбом “Шикидым”. В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

На страницу Павлика в подписано около 3 тыс. человек. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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