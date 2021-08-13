 

“Веснушки, синяки, морщины”. Dantes показал лицо крупным планом

13.08.2021, 12:52, Новости дня
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“Без стеснений оставлю это фото здесь. Чтобы не забыть, каким приехал в отпуск. Обожаю себя таким. Я не шучу”, – написал он.

Dantes назвал веснушки отражением своей легкомысленности и ребячества.

“Синяки под глазами дают понять, что я над чем-то очень долго работал. Морщины… Ну что ж, скоро начну тестить на себе всякие кремы и маски, видимо. А что? Я тоже человек, буду цепляться за молодость и красоту”, – отметил музыкант.

Dantes добавил, что в конце отпуска сделает похожее фото, чтобы понять, есть ли изменения во внешнем виде.

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Публикация от Dantes (@vladimirdantes)

Контекст:

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”.

После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.

Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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