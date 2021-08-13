В Минобороны Великобритании не исключают возвращение военных из стран Запада в Афганистан

Он не исключил, что если группировка “Талибан” начнет сотрудничать с “Аль-Каидой”, что приведет к нападениям на западные страны или другие государства, то военный контингент “может вернуться” в Афганистан.

Ведущий уточнил у Уоллеса, вернутся ли британские военные.

Глава Минобороны Соединенного Королевства ответил, что “сделает все возможное, чтобы защитить страну”.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. По оценкам Reuters, в настоящее время талибы контролируют уже около двух третей территории Афганистана.

За последнюю неделю талибы захватили 11 из 34 столиц провинций. Это города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

В правительстве Великобритании заявили, что для эвакуации своих граждан отправляют в Афганистан 600 военных.

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