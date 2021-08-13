 

Эксперты рассказали о пользе употребления зубчика чеснока каждый день

13.08.2021, 12:48, Разное
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Эксперты-диетологи клиники «Премиум Эстетикс» рассказали, какую пользу можно получить, съедая по зубчику чеснока каждый день. Этот овощ не только борется с вирусами и бактериями, но и продлевает молодость.
С давних пор чеснок считается одним из самых полезных овощей, его применяют как для лечения различных заболеваний так и для профилактики. Как утверждают медики, благодаря содержанию аллицина, который и придает луковицам характерный запах, он эффективно уничтожает вирусы. Кроме того, чеснок усиливает производство организмом Т-лимфоцитов, которые уничтожают чужеродные агенты. Таким образом, овощ укрепляет иммунную систему.

Также чеснок благодаря большому количеству фитонцидов укрепит десны и улучшит состояние полости рта. Эти вещества эффективно борются с микроорганизмами-патогенами, предупреждая заболевания переодонитом. Поможет овощ и для профилактики различных видов аллергии, выделяя в ответ на попадание в организм аллергенов белков гистаминов. А при уже возникшей аллергической реакции зубчик чеснока снизит ее интенсивность и тяжесть. Летучие фитонциды губительны также для бактерий и микробов, провоцирующих заболевание кандидозом, поэтому будет действенным чеснок и при молочнице.

Врачи-диетологи заверяют, что чесночный аллицин также является мощным антиоксидантом, предотвращая образование свободных радикалов. Регулярное употребление чеснока позволит замедлить старение и повысить упругость и гладкость кожи. Воздействие на клетки нашего тела свободных радикалов кислорода — одна из доказанных причин старения. Достаточное количество антиоксидантов в рационе позволит поддержать упругость и гладкость вашей кожи. Также принесет чеснок пользу печени, играя главную роль в детоксикации организма. Именно в этом органе осуществляется процесс обезвреживания вредных веществ, от продуктов обмена собственного организма до ксенобиотиков и тяжелых металлов. Овощ повышает количество печеночных ферментов, улучшая уровень детокса.

Для получения научных доказательств свойств чеснока, исследователи применяли его экстракт с различным количеством аллицина. Поэтому точное количество необходимого каждому человеку чеснока назвать сложно, однако одного-двух зубчиков будет достаточно. Если же использовать для укрепления организма биоактивные добавки, то обычная доза в них содержит 1,2 миллиграмма вещества. Чтобы увеличить дозу полезного вещества при съедении чеснока, лучше измельчить ее, так оно будет выделяться более активно.

Источник: www.marieclaire.ru



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