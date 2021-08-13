“Росатом” проведет для талантливых учащихся экспедицию на Северный полюс

В экспедицию отправятся победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса “Ледокол знаний”, турнира молодых профессионалов (ТЕМП), члены “Российского движения школьников”, а также участники конкурса “Большая перемена” и других мероприятий. Все они – будущие математики, биологи, физики, музыканты, литераторы, художники.

Проект призван популяризировать науку и интеллектуальный труд среди молодого поколения. Он состоит из лекционного, креативного и проектного блоков. Организаторы путешествия на Северный полюс намерены создать комфортную среду для тех, кто ищет научную информацию и готов поделиться ей.

Проект направлен на формирование научных треков, которые объединяют интересы участников рейса и глобальные цели “Росатома”. Участники путешествия на Северный полюс послушают увлекательные лекции, видеоверсии которых станут доступны на онлайн-платформе Homo Science. Из числа талантливой молодежи сформируется пул амбассадоров проекта Homo Science.

Участники экспедиции побывают у Земли Франца-Иосифа, где познакомятся с флорой и фауной Арктики. В географической точке Северного полюса пройдет флешмоб с участием всех членов экспедиции. После этого в течение 30 секунд они пересекут все меридианы, тем самым совершив “кругосветное путешествие”.

Участники экспедиции из числа студентов и школьников 20 августа пообщаются со зрителями марафона науки и технологий Homo Science в Нижнем Новгороде. Путешественники поделятся впечатлениями историями своего успеха и впечатлениями от уникальной экспедиции.

Лекционный блок состоит из встреч с учеными, полярниками, экспертами. инженер Агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», член рабочей группы по ОГФУ в составе комиссии по экологии Общественного совета “Росатома” Дмитрий Горчаков расскажет школьникам и студентам историю освоения атомной энергии. Заслуженный полярник Виктор Боярский поделится историями об экспедициях к Северному и Южному полюсам, а популярный блогер Дмитрий Побединский раскроет главные загадки Вселенной.

В креативном блоке учащиеся подготовят свои визитные карточки по исследовательским направлениям, расскажут научные сказки, сыграют в спортивную версию “Что? Где? Когда?” и прочее. Также школьники и студенты поработают в специальных мастерских по темам эмоционального интеллекта, управлению проектами и процессами, управлению собой.

В рамках проектного блока учащимся предстоит создать коммуникативные, просветительские и научно-популярные проекты. Затем участники экспедиции защитят их перед экспертами.