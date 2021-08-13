 

Жириновский наехал на Познера из-за “русского мира”

13.08.2021, 12:42, Разное
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире политической программы “Соловьев LIVE” в грубой форме наехал на известного журналиста Владимира Познера, который ранее заявил, что не верит в существование “русского мира”.
Жириновский в свойственной ему манере назвал Познера подлецом и негодяем.

Телеведущий Владимир Познер отказался признавать “русский мир” как явление. Он назвал данное словосочетание политическим термином. По мнению журналиста, правильно говорить “русская эмиграция”. Речь идет о людях, уехавших в другие государства и принявших иностранное гражданство.

Познер подчеркнул, что сначала диаспора держится вместе в чужой стране, а потом эти люди становятся местными. Поэтому, уверен журналист, нельзя использовать концепцию “русского мира” для вмешательства в дела других государств.

Такой подход, очевидно, не устроил депутата Госдумы Владимира Жириновского. Политик наехал на Познера и заявил, что тот не понимает, о чем говорит. По словам лидера ЛДПР, под “русским миром” понимается постсоветская территория, где русские люди жили еще со времен Российской империи.

“Ну, видите, какой подлец?! Он подлец – этот Познер – и негодяй!” – заявил Жириновский.

Депутат также напомнил, что в царские времена существовали губернии, например, Тифлисская или Ереванская, где жили русские. Они, по словам политика, остались там и всегда считали эту землю русской.



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