Росатом решил провести для школьников и студентов экспедицию на Северный полюс

С 14 по 24 августа госкорпорация «Росатом» проведет просветительскую экспедицию на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project», в арктическом путешествии на атомном ледоколе «50 лет Победы» примут участие более 80 школьников и студентов со всей РФ в возрасте от 12 до 23 лет.

В уникальную экспедицию отправятся победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», проведенного в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, победители турнира молодых профессионалов (ТЕМП) госкорпорации «Росатом», участники общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участники всероссийского конкурса «Большая перемена», других олимпиад и конкурсов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что это не только будущие математики, физики, биологи, но и музыканты, художники, литераторы.

Просветительская программа экспедиции «Ледокол Знаний. Homo Science project» базируется на миссии проекта – популяризации науки, тяги к знаниям и интеллектуальному труду среди молодого поколения – и состоит из трех блоков: лекционного, креативного и проектного.

Задача путешествия – создать комфортную среду для всех, кто ищет научную информацию и готов ею делиться. Проект призван сформировать научные треки, объединяющие интересы участников рейса и глобальные цели госкорпорации. На борту ледокола пройдет цикл лекций, видеоверсии которых будут размещены на онлайн-платформе Homo Science. В итоге будет сформирован пул амбассадоров проекта Homo Science из числа самых талантливых молодых людей страны.

Во время путешествия запланирована остановка у Земли Франца-Иосифа. Здесь участники получат возможность познакомиться с арктической флорой и фауной. В географической точке Северного полюса состоится флешмоб, в котором будут задействованы все члены экспедиции.

Затем они за 30 секунд совершат кругосветное путешествие – пересекут все меридианы, которые сходятся на Северном полюсе. 20 августа школьники и студенты пообщаются в прямом эфире со зрителями Марафона науки и технологий Homo Science в Нижнем Новгороде, посвященного 800-летнему юбилею города и старту просветительского проекта Homo Science (мероприятие пройдет в организованной Госкорпорацией «Росатом» студии образовательно-культурного центра «Академия МАЯК»). Старшеклассники поделятся впечатлениями от уникального рейса и историями своих успехов.

Лекционный блок будет включать в себя встречи с учеными, экспертами, полярниками экспертами. Так, например, инженер Агентства экологической безопасности «Альфа-Х91», член рабочей группы по ОГФУ в составе комиссии по экологии общественного совета «Росатома» Дмитрий Горчаков расскажет об истории освоения атомной энергии и развитии атомной промышленности с момента зарождения и до наших дней, а также об энергетике будущего и мире без СО2.

Основатель и управляющий партнер компании MINDSMITH, эксперт в области цифровой трансформации Руслан Юсуфов объяснит, какие профессии выживут в эпоху цифровых технологий, что представляет собой «digital-человек», и разберет, какие угрозы и возможности несет новая реальность.

Заслуженный полярник, кандидат физико-математических наук Виктор Боярский поделится историями из жизни научно-исследовательских экспедиций на Северном и Южном полюсах, расскажет о своем участии в легендарной международной экспедиции в Антарктиде «Трансатлантика» (1989–1990 гг.).

Блогер Дмитрий Побединский, автор ютуб-канала «Физика от Побединского», раскроет главные загадки Вселенной, а также ответит на вопрос, что такое новая физика, каких открытий с нетерпением ждет научный мир, и поделится лайфхаками, как создать научно-популярный канал с миллионом подписчиков.

Антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Государственного Дарвиновского музея Елена Сударикова прочитает лекцию «Поколения людей: с антропологической колокольни». Капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов расскажет ребятам о Северном морском пути и задачах атомоходов в Арктике, а также ответит на их вопросы.

Советник директора парка «Русская Арктика» Виктор Кузнецов поднимет тему развития Арктического региона, рассказав об арктической флоре и фауне.

В рамках креативного блока ребята подготовят свои визитные карточки по исследовательским направлениям, сочинят и расскажут научные сказки, покажут «Сипелки «За бортом»», станут участниками «Арктиковидения», сыграют в спортивную версию «Что? Где? Когда?», в «Сто к одному» и интеллектуально-азартную игру «Сделай ставку». Состоятся увлекательные квесты по ледоколу и ночной квест «Скэри найт».

Кураторы рейса проведут мастер-классы по деловой коммуникации, управлению временем, event-менеджменту, маркетингу, распределению ролей в команде, видеомонтажу, разработке онлайн-курсов и продвижению в Сети, научат создавать захватывающие презентации, записывать подкасты, делать научные комиксы, снимать арктические видеоролики. Участники рейса поработают в специальных мастерских: «Эмоциональный интеллект», «Управление проектами и процессами» и «Управление собой».

Проектный блок предусматривает создание коммуникативных, просветительских и научно-популярных проектов, которые ребятам предстоит защитить перед экспертами. Лучшие работы будут поддержаны Информационными центрами по атомной энергии (ИЦАЭ) в регионах их присутствия и размещены на онлайн-платформе Homo Science.

Homo Science – это просветительский проект, созданный «Росатомом» специально для молодежи на интернет-площадке homo-science.ru. Цель проекта – донести академические знания из самых разных областей науки до молодой аудитории.

Homo Science предоставляет медиаплощадку для блогеров-популяризаторов науки и ученых, которые готовы объяснить научные процессы понятным и доступным языком. У проекта также есть собственная премия совместно с «НеФорумом блогеров» для блогеров-популяризаторов науки, которые «возвращают здравый смысл в интернет».