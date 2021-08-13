Авиалесоохрана не пустила огонь в 11 населенных пунктов Якутии

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны не пустили огонь в 11 населенных пунктов Якутии, где живут около 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

В условиях экстремальных пожарных рисков общими усилиями парашютистам-десантникам Авиалесоохраны удалось не пустить огонь, в том числе особо крупных пожаров, в семи районах республики в 11 населенных пунктов, где проживает почти 15 тыс. человек, передает ЯСИА.

В течение недели в состав сводного отряда Авиалесоохраны добавились еще 102 парашютиста десантника Авиалесоохраны из пяти регионов Уральского и Северо-Западного округов (Карелии, Архангельской, Мурманской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа).

В ночь на пятницу из Хабаровска в Якутск вылетают еще 75 парашютистов-десантников Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Таким образом, общая численность группировки Авиалесоохраны на тушении пожаров в Якутии превысит 1 тыс. человек.

Кроме того, крупнейший тяжелый вертолет Ми-26 направят в республику для транспортировки спецтехники, применяемой в тушении лесных пожаров, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга о лесопожарной обстановке по итогам облета пожаров с руководителем МЧС Евгением Зиничевым, передает телеканал «Якутия 24».

«Пока в Якутске не могут садиться самолеты Бе-200, необходимо наращивать вертолетную группировку. Это предложение поддержал Евгений Зиничев, и уже завтра днем должны прибыть два вертолета – Ми-8 из Амурской области и Ми-26 из Хабаровского края. Ми-26 может поднимать и транспортировать тяжелую технику, бульдозеры, что очень важно для тушения труднодоступных пожаров у нас, в Якутии», – сказал руководитель региона.

Тяжелый вертолет будет оснащен водосливным устройством объемом до 15 тонн воды, как и у самолета-амфибии Бе-200.

Основная задача Авиалесоохраны – проведение и контроль за встречными отжигами. Активное проведение отжигов необходимо в связи с действием на территории Якутии крупных и особо крупных пожаров, так как эффективно противостоять их силе можно только методом контролируемого отжига.

Указывается, что проводить отжиги можно лишь от негоримых рубежей, либо от специально минерализованных полос, с которых до не горимой глины удалены все горючие материалы, вплоть до перегнойного слоя, либо от рек, ручьев, дорог и других барьеров.

Для прокладки минерализованных полос в Намском районе Республики парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взpывные работы с применением дeтoниpующего шнура высокой мощности.

По данным оперативного штаба Якутии, в пятницу в республике проводятся работы по тушению 63 пожаров. За сутки локализовано семь пожаров, ликвидировано – 13, обнаружено – девять новых пожаров. На тушении лесных пожаров работают более 4,8 тыс. парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, пожарных, военных формирований, местного населения. Задействовано 706 единиц наземной техники. Работают воздушные суда Якутской Авиалесоохраны, Минобороны и МЧС. На особом контроле находятся пожары, действующие в районах 14 населенных пунктов.

Между тем сообщается, что уничтоженный огнем жилой квартал в Бясь-Кюель восстановят в кратчайшие сроки, такие задачи ставят в руководстве региона. До холодов погорельцев планируют обеспечить новым благоустроенными жильем, передает Ulus Media.

Отмечается, что никто из пострадавших не потеряет в размерах жилья.

Ранее сообщалось, что мастер участка Бясь-Кюель Горного района Якутии Спиридон Яковлев самостоятельно защитил котельную от лесного пожара. Он, не допустив переброса огня на резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.