 

Мнение: Эвакуация

13.08.2021, 12:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Великобритания вслед за США отправляет в Афганистан военных для обеспечения эвакуации сотрудников своих миссий, включая посольство. США при этом обеспечивают эвакуацию афганцев, получивших право на выход вместе с оккупационными войсками. Вынужденность этой меры очевидна: Талибан продвигается по территории слишком быстро, сдвигая все запланированные сроки выхода иностранных сил. В Кабуле еще находится достаточно большое количество иностранцев, поэтому в случае, если талибы внезапно появятся в столице, придется повторять сцену эвакуации на последнем вертолете из Сайгона, чего американцы, конечно, хотели бы избежать.

Талибы, правда, пока не спешат идти на Кабул. Причина в том, что численность отрядов движения невелика. Сами отряды тоже насчитывают максимум до тысячи человек (скорее, меньше) по понятной причине – Талибан формировал их для партизанской борьбы, в которой численность может стать проблемой. Да и управлять крупными подразделениями непросто – нужны командиры среднего звена, которых у иррегулярных формирований всегда дефицит. Сейчас же партизанская война внезапно закончилась, но соответствующих структур у Талибана нет, приходится брать под контроль страну тем, что есть.

Поэтому стремительное продвижение талибов – это в основном не военный успех, а достижения талибской дипломатии. Талибы договариваются с местными авторитетами, богословами и шейхами и фактически входят в города (а теперь и в центры провинций) для того, чтобы выгнать из них полицию и военных режима. Иногда почти без боя. После чего в городе остается что-то напоминающее комендатуру и небольшой отряд численностью в несколько десятков человек. Местные общины при этом фактически переходят к полному самоуправлению. Как долго продлится такое полуанархическое состояние, сказать сложно, но пока это наиболее эффективная стратегия, позволившая талибам взять под свой контроль (а точнее – освободить из под контроля Кабула) большую часть страны.

При этом в Кабул стягиваются непримиримые противники Талибана. Которым терять нечего. Эвакуируют вместе с оккупантами немногих, а потому у оставшихся выбор невелик. Поэтому можно ожидать, что сопротивление в самом конце может существенно возрасти. Правда, моральный дух правительственных сил буквально на нуле, так что возможны разные варианты.

В любом случае Кабул – это точка, которую Талибан будет ставить в освобождении страны. Поэтому время у иностранных сил для эвакуации еще есть. Хотя и немного.

Отличие нынешнего прихода к власти Талибана от предыдущего, когда он вынес из страны Альянс Семи в том, что непримиримых противников у него осталось не два, как тогда, а один. Но все тот же – маршал Дустум. Ахмад-Шах Масуда нет, поэтому с таджиками талибы сумели договориться, пусть и с позиции силы. Узбеки же надеются, что упорное сопротивление поможет им снова остаться автономной провинцией в талибском государстве. Для этого Дустум поставил задачу своим отрядам держать Мазари-Шариф любой ценой. Талибан не готов ее платить (во всяком случае пока). Возможно, что после взятия Кабула талибы будут договариваться с узбеками о нейтралитете.

Понятно, что всё это пока гадания, на войне прогнозы невозможны. Но дело идет к тому, что двадцатую годовщину вторжения Талибан отметит в освобожденной стране.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Ученые выявили любопытные факторы недостатка витамина D у детей в России

29.03 / Сытный ужин: запеченная форель с томатной сальсой и кремом из зеленого горошка

01.06 / Почему Путина не было на кадрах купания Лукашенко в Черном море? Отвечает Песков

29.07 / Модель Коко Роша ждет третьего ребенка

25.05 / Сверхчувствительное соединение вызывает ненависть к шуму

20.10 / Бояре, лишенные Петром I бороды, совершали отчаянные поступки

07.07 / Эксперт Горелов оценил срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

01.02 / Николая Цискаридзе перепутали с бабушкой из-за его любви к зимней рыбалке

28.05 / Глобальный отчет о курении. В России около 300 тысяч смертей от курения за год и 35 миллионов курильщиков

17.07 / Мнение: 2-е “ударные испытания” авианосца “Джеральд Форд”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика