 

И снова “Один дома”: актеры, дата выхода и сюжет картины

13.08.2021, 12:06, Разное
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Тренд на ремейки в этом году никак не утихнет: после “Друзей”, “Сплетницы” и “Секса в большом городе” решили возродить культовый фильм 1990-х “Один дома”. Как сообщает Deadline, его снимет стриминговый сервис Disney+, и на платформе картина появится уже 12 ноября.

Известно, что фильм будет называться Howe Sweet Home Alone (“Один дома: дом, милый дом”). Режиссером фильма стал Дэн Мейзер, известный по комедиям “Дедушка легкого поведения” и “Даю год”. Главные роли в картине исполнят Элли Кемпер, Роб Дилейни и Арчи Йейтс. В комедии снимутся также Тим Симонс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон, Пит Холмс и другие.

pic.twitter.com/QoVMKVzpgu

— Disney+ (@disneyplus) August 12, 2021

Сюжет ремейка будет строиться вокруг озорного мальчика по имени Макс Мерсер (его сыграет Арчи Йейтс). Родители забывают сына дома и уезжают на каникулы в Японию. Он, как и персонаж Маколея Калкина из оригинального фильма, должен будет защитить дом от грабителей. Их, кстати, сыграют не двое неудачливых друзей-бандитов, как это было в картине 1990 года, а семейная пара. 

Сценарий ремейка написали Мики Дей и Стритер Сейделл на основе старой истории, придуманной Джоном Хьюзом. Продюсерами выступили Хатч Паркер, Дэн Уилсон и Иеремия Сэмюэлс.



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