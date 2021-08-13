Мнение: Привьется ли Зюганов?

Больше всего антипрививочников оказалось среди сторонников КПРФ

Больше всего людей, поддерживающих вакцинацию, среди сторонников «Единой России», «Яблока» и «Новых людей». Связано это с тем, что избиратели коммунистов «демонстрируют протестное поведение», говорят социологи

Интересный опрос провел сайт СуперДжоб. Конечно, опросам на сайтах можно доверять только с очень большой осторожностью – в частности, анализировать цифры нет смысла, можно говорить лишь о тенденциях. Но тенденции тоже примечательны.

Например, мы видим “странное сближение” между ЕР, Яблоком и Новыми Людьми! Вроде бы “крайняя оппозиция” – и сама “партия власти”, что общего? Орёр! Получается, что в каком-то смысле там и там – одни и те же люди. Более того: есть сильное подозрение, что если бы в опрос попали также “сторонники партии Навального” (как бы она ни называлась) – среди них тоже преобладали бы “прививочники”.

Как это объяснить? Как могут совпадать конформисты и нон-конформисты? Думаю, дело в том, что в некоем общем смысле (как ни ужасно будет это кому-то услышать) конформистами являются и те и другие – именно это их объединяет. С ЕР проще – там люди просто смотрят в рот начальству, что оно говорит, то они и делают, не особо заморачиваясь; сказали прививаться – прививаются.

А навальнисты, Яблоко и Новые, прости господи, сверхлюди? Эти тоже в конформной позиции – но по отношению к Мировому Дискурсу, так, как его формируют мировые СМИ: “надо, надо прививаться по утрам и вечерам, ну а антивакцинистам – стыд и срам! Стыд и срам!”

И на этом фоне выделяются “сторонники КПРФ” – среди них отвакцинированных меньше всего. Как ни странно – это очень плохая новость… для ЕР (для Кремля – вряд ли, он-то считает, что держит в кулаке все партии одинаково). Но если тенденция продолжится – получится, что для всех противников принудительной вакцинации в России появилась политическая сила, которая готова отстаивать их интересы. А если уж эти противники (что уж совсем необычно для нашего болота) сами ПОЙМУТ, что есть такая сила..!

Невероятная же вещь: в России в кои-то веки есть политическая сила, которая вместо обычных заглушечных лозунгов (типа “каждой бабе по мужику”) выдвинула РЕАЛЬНЫЙ лозунг, по проблеме, которая РЕАЛЬНО волнует общество! А если еще учесть, что в стране по-прежнему отказывающихся прививаться – все еще 75-80%…

На выборах могут быть сюрпризы. Если только спохватившийся Кремль не заставит в последний момент “папашу Зю” пойти и на камеры привиться “Спутником”.