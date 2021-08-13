 

Тина Кароль озвучила имена украинских артистов, с которыми записала дуэты для нового альбома “Молода кров”

13.08.2021, 11:58, Новости дня
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В альбом вошли дуэтные композиции, которые Тина Кароль записала с Алиной Паш, Wellboy, Никитой Ломакиным, Иваном Нави, солисткой группы Kazka Александрой Зарицкой, Юрием Самовиловым и группой Latexfauna.

Певица сообщила, что презентация альбома запланирована на 20 августа.

“Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена”, – подчеркнула певица.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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