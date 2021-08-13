Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль

По словам Никифорова, он получает “от 40 до 50 тыс. грн”. Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что ездит на машине Volkswagen Tiguan.

Никифоров признался, что ежемесячно на семейные расходы ему нужно около 20 тыс. грн.

“Ну, плюс разные ситуативные расходы”, – добавил он.

Контекст:

Должность пресс-секретаря Зеленского с июня 2019 года по апрель 2021-го занимала Юлия Мендель. В апреле 2021 года стало известно, что она написала заявление об уходе. К 14 июня в ОП сформировали шорт-лист кандидатов на должность пресс-секретаря Зеленского. В нем было четыре человека, среди которых Никифоров и спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В конце июня Подоляк сообщил, что должность займет Никифоров. 8 июля он приступил к работе.

Никифоров женат. Вместе с женой воспитывает двоих сыновей. Старший сын – гражданин Франции, а младший имеет украинское гражданство.

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