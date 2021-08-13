 

Борьба с коррупцией, реорганизация и разумные тарифы. Ernst & Young назвала шаги, необходимые для развития “Укрзалізниці”

13.08.2021, 11:58, Новости дня
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Об этом идет речь в  долгосрочной национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину, которую разработала британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young по заказу правительства Украины. 

Полный текст стратегии опубликовали 6 августа на сайте Офиса по привлечению и поддержке инвестиций в Украину – UkraineInvest. 

В документе говорится, что “Укрзалізниця” имеет из 34 филиала, 25 из них – вспомогательные. 

“Основная проблема инфраструктурной составляющей бизнес-структуры [“Укрзалізниці”] – это активы, которые изношены и амортизированы. Они должны быть обновлены. […] Имеющаяся тяговая мощность УЗ не соответствует спросу. Как единому игроку на тягового рынке, УЗ не хватает 300–500 локомотивов, а до 40% магистральных локомотивов УЗ требуют замены и не могут быть использованы из-за технических проблем”, – подчеркивается в стратегии. 

В Ernst & Young назвали ряд стратегических задач Украины в сфере обеспечения транспортных потребностей страны: 

улучшение финансовой и экономической стабильности “Укрзалізниці”,
улучшение безопасности железных дорог
повышение привлекательность “Укрзалізниці” как работодателя и обеспечение ее потребности в квалифицированном и эффективном персонале. 

Ernst & Young предлагает реорганизовать “Укрзалізницю” из региональной структуры в бизнес-сегменты, разработать и внедрить долгосрочную инвестиционную программу, внедрить государственно-частное партнерство и обеспечить финансирование части программ из государственного бюджета, реорганизовать и продать непрофильные ресурсы. 

“Также необходима борьба с коррупцией за счет увеличения прозрачности, и разработка концепции регулирования тарифов на перевозки, которая поможет установить разумные тарифы”, – отмечается в стратегии. 

В Ernst & Young отметили, что для реализации последних задач нужно доработать и принять проект закона №3927 “О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта”. 

“Независимый регулятор сможет осуществлять государственное регулирования в сфере транспорта и внести изменения в соответствующие методики расчета тарифов”, – резюмировали аналитики. 

Контекст:

5 июля Министерство инфраструктуры опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в коэффициенты на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В течение месяца в министерстве будут принимать замечания и предложения к этому проекту.

В Министерстве экономики Украины не согласны с планами Министерства инфраструктуры повысить тарифы на перевозки грузов по железной дороге в Украине. В Минэкономики считают, что такое решение приведет к удорожанию работ и услуг в Украине, а также противоречит Национальной экономической стратегии Украины.

По итогам прошлого года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн.

Запланированное “Укрзалізницею” повышение тарифов на грузоперевозки будет одним из наиболее экономически необоснованных и приведет к катастрофе в топливно-энергетическом комплексе Украины, заявила в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак подчеркивал, что после каждого повышения тарифов “Укрзалізниця” теряет грузы.  

Постоянного руководителя в “Укрзалізниці” нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Сейчас врио главы правления – Александр Камышин, который до этого был советником министра инфраструктуры Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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