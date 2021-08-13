Диетолог Нэнси Дехра рекомендовала желающим похудеть не ограничивать себя в пище

Индийский диетолог Нэнси Дехра рекомендовала всем желающим похудеть не ограничивать себя в пище и есть досыта. Единственным важным критерием является не сама пища, а последовательность приёма отдельных продуктов.

В первую очередь следует сосредоточиться на салатах. Именно с них нужно начинать любой приём пищи и после этого постепенно переходить на белковые блюда. Они должны составлять две трети стандартной порции. Богатую углеводами пищу необходимо употреблять в последнюю очередь. Именно так можно обезопасить организм от переедания и, как следствие, снизить количество лишнего жира.

Дехра объяснила, что такая диета не требует серьёзных усилий от человека и подходит большинству людей. Всё дело в отсутствии ограничения в продуктах и, как следствие, организм получает все необходимые витамины и микроэлементы, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».