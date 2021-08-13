 

Диетолог Нэнси Дехра рекомендовала желающим похудеть не ограничивать себя в пище

13.08.2021, 11:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Индийский диетолог Нэнси Дехра рекомендовала всем желающим похудеть не ограничивать себя в пище и есть досыта. Единственным важным критерием является не сама пища, а последовательность приёма отдельных продуктов.
В первую очередь следует сосредоточиться на салатах. Именно с них нужно начинать любой приём пищи и после этого постепенно переходить на белковые блюда. Они должны составлять две трети стандартной порции. Богатую углеводами пищу необходимо употреблять в последнюю очередь. Именно так можно обезопасить организм от переедания и, как следствие, снизить количество лишнего жира.

Дехра объяснила, что такая диета не требует серьёзных усилий от человека и подходит большинству людей. Всё дело в отсутствии ограничения в продуктах и, как следствие, организм получает все необходимые витамины и микроэлементы, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Собянин рассказал о благоустройстве районов ЮЗАО

22.01 / Калашникова назвала причину печального состояния Алибасова

30.11 / Новая Сербия: славянская колония в Новороссии

10.06 / FADA приветствует уведомление государственного транспортного департамента Махараштры о необходимости цифровой регистрации транспортных средств

16.06 / В Роспотребнадзоре назвали препараты, которые нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19

27.07 / Мнение: Тест №19. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

26.06 / Аналитик Чалый о загнавшем себя в ловушку Лукашенко: Нет возможности открутить назад

02.10 / Ассоциация заслуженных врачей ответила на обвинения Навального

25.08 / Отсутствие договорённостей по продлению СНВ-III беспокоит экспертов Люксембургского форума и Вячеслава Моше Кантора

30.12 / Гороскоп для Рыб на 2021 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика