 

Главред – украинцы задолжали за коммуналку более $2 млрд

13.08.2021, 11:52, Новости дня
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Согласно статистическим данным, за жилищно-коммунальные услуги украинцы задолжали уже более $2 млрд. Как пишет «Главред», среди населения Украины долги растут по всем направлениям: за газ, воду, электричество и прочее.


Reuters

Украинцы задолжали за жилищно-коммунальные услуги более 66 миллиардов гривен (более $2 млрд. — ИноТВ). Как передаёт «Главред», статистика свидетельствует о том, что среди населения Украины долги за ЖКХ растут по всем направлениям.

Больше всего украинцы должны за поставки природного газа — около 25 миллиардов гривен. За тепло и воду — более 21 млрд.

За централизованное водоснабжение и водоотвод украинцы должны более 6 млрд. За распределение электроэнергии они задолжали 7 млрд. По состоянию на конец мая долг достигал 68,9 миллиардов гривен.



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