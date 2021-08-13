BFM TV – во Франции вандалы громят по одному центру вакцинации в день

В различных департаментах Франции почти каждый день антипрививочники затопляют, поджигают, оскверняют нацистскими граффити или лишают электричества центры вакцинации и диагностики COVID-19, пишет BFM TV. Полиция по камерам видеонаблюдения пытается разыскать всех правонарушителей, им грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере €75 тысяч.

Это один из центров вакцинации, который пострадал от рук вандалов. Здесь, в этой маленькой деревне, стены расписали лозунгами против вакцинации и затопили здание.

Это далеко не единственный случай. С 14 июля более 20 центров вакцинации и диагностики подверглись вандализму, то есть по одному почти каждый день. Этой участи не избежал ни один департамент.

Большинство зданий разгромили и привели в негодность, часто на них оставляли надписи с отсылками к нацизму. Многие из них подожгли, как здесь, в Фор-де-Франс во время демонстрации. В Оденкуре перерезали линии электропередачи, и холодильник, в котором хранилось более 3 тысяч доз вакцины, на несколько часов остался без электричества. Благодаря записям камер видеонаблюдения в департаменте Ду удалось задержать правонарушителя — подростка 17 лет. В остальных случаях полиция делает всё возможное, чтобы обнаружить виновных: каждый раз подавалось множество исковых заявлений. За причинённый ущерб правонарушителям грозит до пяти лет заключения и штраф в размере 75 тысяч евро.

Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.