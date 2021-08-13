 

Украинской прыгунье Магучих пришлось извиняться на родине за фото с россиянкой Ласицкене

13.08.2021, 11:48, Разное
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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих извинилась перед своим народом за объятия с российской спортсменкой Марией Ласицкене после Олимпийских соревнований в Токио. Она обратилась к гражданам в социальных сетях.

Магучих пояснила, что после завоевания олимпийской медали её переполняли эмоции и она хотела “обнять весь мир”. 19-летняя украинка также напомнила, что является военнослужащей ВСУ и верна Украине.

“Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все”, — написала спортсменка.

Однако в комментариях под публикацией и российские, и украинские пользователи выразили сомнение в искренности слов девушки. Подписчики заподозрили, что власти Украины заставили её написать такое “откровение”, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих представляли свои страны на Олимпийских играх в Токио. Ласицкене одержала победу в соревнованиях и получила золотую медаль, преодолев высоту в 2,04 метра, а Магучих заняла третье место и завоевала бронзу, прыгнув ровно на два метра. После вручения наград спортсменки обнялись, из-за чего украинская прыгунья подверглась травле на родине по политическим мотивам. Более того, девушку вызвали в Министерство обороны Украины.



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