 

Лицемерка и предательница:Тимановская готовила побег в Польшу

13.08.2021, 11:42, Разное
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Тяжело осознавать, что такой прекрасный праздник для спортсменов со всего мира, как Олимпиада, стоивший героических усилий и затрат со стороны Японии, был омрачен грязным политическим перфомансом нашей белорусской легкоатлетки. Кристина Тимановская поставила свои личные слабости и интересы выше всех олимпийских ценностей и труда миллионов людей. 24-летняя спортсменка, обязанная всеми своими успехами государству и БФЛА, возомнила себя умнее всех спортивных чиновников, и вынесла сор из избы в очень сложный для сборной страны момент. На фоне того, как некоторые олимпийцы с переломами и другими тяжелыми травмами выходят на решающие старты, Тимановская подставила команду, не выйдя всего лишь на новую для себя дистанцию. И заметьте, это решение не многократной олимпийской чемпионки, а дебютантки Игр. И если провести опрос среди легкоатлеток страны, то большинство из них отдало бы все за возможность выйти на любой старт по требованию руководства.

При этом самое печальное заключается в том, что постыдное бегство Тимановской стало не следствием эмоционального срыва молодой спортсменки, а являлось заранее спланированным мероприятием. "Здесь каждый сам за себя" – пророчески написала Тимановская в инстаграме будучи в Токио. Так и получилось – Кристина не собиралась представлять Беларусь на Олимпиаде, а решала собственные проблемы и заодно выполняла агентурные задачи, для чего еще в 2019 году получила "Карту поляка".

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Именно этот документ объясняет активное участие Польши в ситуации с Тимановской, а также быстрое получение ею гуманитарной визы. Теперь же, поляки обещают еще и предоставить предательнице, цинично распродающей свои награды, все возможности для продолжения спортивной карьеры. Таким образом, Кристина стала лицом спланированной международной акции по дискредитации Беларуси, предав страну не только на беговой дорожке, но и нанеся ей серьезный политический ущерб.

А теперь представьте, что в Беларуси более 130 тысяч человек получили "карты поляка" и в любой момент их обладатели могут в облегченном режиме получить защиту и разрешение на проживание в Польше. Такие документы есть у спортсменов, деятелей культуры и других влиятельных медиа-персон. По сути, сейчас эта мина замедленного действия, которая еще не раз может взорваться на важнейших для Беларуси мероприятиях. Именно поэтому горький опыт с Тимановской является явным сигналом того, что наши недоброжелатели подобрались ближе, чем мы думали, и необходимы очень серьёзные меры, чтобы в самое ближайшее время минимизировать подрывную деятельность Польши в Беларуси.



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